Ванникова повідомила, що Ющенко функціонує у межах вікової норми

19:01, 17 березня 2009
Політика
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«Функціональний стан органів та систем...»

Ірина Ванникова
Президент України Віктор Ющенко сьогодні пройшов щорічне планове повне медико-профілактичне обстеження. Про це повідомила Прес-секретар Глави держави Ірина Ванникова.

Обстеження проводилося міжнародною експертною групою незалежних фахівців у клінічній лікарні «Феофанія».

За словами І.Ванникової, діагностовано, що Президент почувається добре та виконує повний обсяг фізичних навантажень.

«Функціональний стан органів та систем організму Президента перебуває в межах вікової норми», цитує Ванникову прес-служба Президента України.

 

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