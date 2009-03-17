Ванникова повідомила, що Ющенко функціонує у межах вікової норми
19:01, 17 березня 2009Політика
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«Функціональний стан органів та систем...»
|Ірина Ванникова
Обстеження проводилося міжнародною експертною групою незалежних фахівців у клінічній лікарні «Феофанія».
За словами І.Ванникової, діагностовано, що Президент почувається добре та виконує повний обсяг фізичних навантажень.
«Функціональний стан органів та систем організму Президента перебуває в межах вікової норми», цитує Ванникову прес-служба Президента України.
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