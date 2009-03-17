Ванникова повідомила, що Ющенко функціонує у межах вікової норми

«Функціональний стан органів та систем...»

Президент України Віктор Ющенко сьогодні пройшов щорічне планове повне медико-профілактичне обстеження. Про це повідомила Прес-секретар Глави держави Ірина Ванникова. Президент України Віктор Ющенко сьогодні пройшов щорічне планове повне медико-профілактичне обстеження. Про це повідомила Прес-секретар Глави держави Ірина Ванникова. Обстеження проводилося міжнародною експертною групою незалежних фахівців у клінічній лікарні «Феофанія». За словами І.Ванникової, діагностовано, що Президент почувається добре та виконує повний обсяг фізичних навантажень. «Функціональний стан органів та систем організму Президента перебуває в межах вікової норми», цитує Ванникову прес-служба Президента України.

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