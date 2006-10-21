У роботі з’їзду “Нашої України” оголошено перерву на три тижні

У роботі з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” оголошено перерву на три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни з’їзду сказав голова Ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що почесний голова НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму виступі виклав ключові питання подальшого розвитку партії, і для того, щоб підготувати документи, сформувати робочі органи, необхідний час.

Перед цим В.ЮЩЕНКО запропонував провести з’їзд у два етапи.