У роботі з’їзду “Нашої України” оголошено перерву на три тижні
12:02, 21 жовтня 2006Політика
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Перетравити те, що сказав Ющенко
У роботі з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” оголошено перерву на три тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни з’їзду сказав голова Ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.
Він зазначив, що почесний голова НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму виступі виклав ключові питання подальшого розвитку партії, і для того, щоб підготувати документи, сформувати робочі органи, необхідний час.
Перед цим В.ЮЩЕНКО запропонував провести з’їзд у два етапи.
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