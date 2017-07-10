Пєсков каже, що Кремлю бракує "м'яса" для приєднання до переговорів "нормандської четвірки"
Зараз ведеться підготовка можливої телефонної розмови у форматі "четвірки", заявив Пєсков.
Переговори лідерів "нормандської четвірки" знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков,
Про це передає "РИА Новости".
"Зараз ведеться підготовка можливої телефонної розмови у форматі четвірки. Ведеться підготовка експертами. Щоб ця розмова відбулася, безумовно, потрібно напрацювати "м'ясо" для цього. Поки "м'яса", очевидно, недостатньо", - сказав Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що українське керівництво налаштоване на рішучу розмову в "нормандському форматі" вже влітку.