Пєсков каже, що Кремлю бракує "м'яса" для приєднання до переговорів "нормандської четвірки"

Переговори лідерів "нормандської четвірки" знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков,

Про це передає "РИА Новости".

"Зараз ведеться підготовка можливої телефонної розмови у форматі четвірки. Ведеться підготовка експертами. Щоб ця розмова відбулася, безумовно, потрібно напрацювати "м'ясо" для цього. Поки "м'яса", очевидно, недостатньо", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що українське керівництво налаштоване на рішучу розмову в "нормандському форматі" вже влітку.