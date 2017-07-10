За реформи не можна голосувати без громадського обговорення - Хомутиннік

Медична, пенсійна, судова та земельна урядові реформи мають пройти широке громадське обговорення. А отже голосування за ці реформи доцільно перенести на осінь.

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій парламенту у понеділок заявив керівник депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

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Він зазначив, що традиційно під час останнього пленарного тижня сесії Верховної Ради, влада намагається прийняти у парламенті усі важливі для себе рішення.

«Це вже стає, такою, традицією для парламенту коли в останній сесійний тиждень ставляться на голосування ті законопроекти, які влада намагається продавити будь яким шляхом. Але усі нововведення, особливо такі суспільно важливі як медична, пенсійна, земельна та судова реформи, мають обов’язково проходити широке попереднє обговорення з громадськістю. Адже, це ті законодавчі акти, які, фактично, закладають фундамент, на 10-річчя. Інакше – люди не розуміють, які саме зміни пропонує влада, і будь-які ініціативи сприймають із страхом. Реформи мають бути зрозумілі і направлені на підвищення рівня життя українців», – сказав Віталій Хомутиннік.

Він зазначив, що українській владі доцільно було б повчитися якості підготовки, впровадження та обговорення реформ у країн Європейського союзу та США.

«Нажаль, в нашій практиці, ми не переймаємо досвід європейських країн та США, де таки ініціативи розглядаються роками. Де проводиться суспільне обговорення, круглі столи, дискусії, дебати. Наприклад, медична реформа в США. На підготовку, обговорення і прийняття цієї реформи знадобилось майже два роки. І про цю реформу знають не тільки у Сполучених Штатах, а й у всьому світі, на відміну від нашої медичної реформи про суть и переваги якої не знають навіть в парламенті», – підкреслив керівник депутатської групи «Партія «Відродження».