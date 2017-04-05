Народні депутати "Відродження" обговорили із прем’єром виділення додаткових коштів на відновлення Балаклії

Народні депутати групи «Партія «Відродження» провели робочу зустріч із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Під час зустрічі парламентарі обговорили з прем’єром та представниками уряду необхідність виділення додаткових коштів на відновлення Балаклії (Харківська область) та стан реалізації реформ в Україні.

Зокрема депутати групи «Партія «Відродження» наголосили на необхідності першочергового врахування державних інтересів під час втілення медичної, земельної та пенсійної реформ.

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«Ми запропонували збільшити урядову допомогу для відновлення Балаклії, що постраждала внаслідок вибухів на складі боєприпасів. Загалом вибухи пошкодили 265 будинків. З них взагалі не підлягають відновленню 13 багатоповерхівок та 2 приватних будинки. Тобто без житла залишилися 93 родини, це 180 громадян. Тільки за попередніми розрахунками, сума збитків сягає 300 млн гривень, а виділених державою раніше коштів не вистачає. На повноцінне відновлення життєдіяльності міста необхідно ще 200 млн гривень», – пояснив голова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив на відновлення Балаклії 100 млн гривень, а з бюджету Харківської обласної ради, за ініціативи фракції «Відродження», було виділено 10 млн гривень. На зустрічі також обговорювались питання проведення реформ.

«До депутатської групи «Партія «Відродження» входять мажоритарники, які мають досвід роботи на місцях і розуміють специфіку регіональних потреб. Тому у питаннях проведення будь-яких реформ Уряд має відстоювати в першу чергу інтереси держави. Особливо – під час реалізації медичної, земельної та пенсійної реформ, що стосуються кожного українця», – додав Хомутиннік.