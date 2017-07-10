Порошенко заявив про будівництво заводу боєприпасів за стандартами НАТО

Президент Петро Порошенко заявляє, що заплановано виділення 1,4 млрд грн на будівництво заводу боєприпасів за стандартами НАТО. Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Читайте такожУкраїна запроваджує біометричний контроль для іноземців, які в'їжджають в країну - Порошенко«Ми домовилися з представниками силових відомств, урядом і прийняли рішення про спрямування значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день побудова Збройних сил України, побудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива, і впевнений в тому, що це сьогодні відповідає тим пріоритетам, які ми маємо в забезпеченні оборони нашої держави», - наголосив Порошенко.

Як один з напрямків спрямовування коштів президент запропонував налагодити виробництво боєприпасів із вітчизняної сировини.

«Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами», - сказав він і додав, що на реалізацію цього завдання заплановано виділити фінансовий ресурс в розмірі 1 млрд 400 млн грн.

«Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією, і я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів», - наголосив глава держави.