Столтенберг: Україна потребує героїв не лише на полі бою, а й у владі та бізнесі для боротьби з корупцією

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг наголошує, що Україна потребує героїв не лише на полі бою на сході країни, а й у владі та бізнесі для боротьби з корупцією. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді України.

Читайте такожПереговори щодо зброї треба вести з окремими країнами-членами НАТО - Столтенберг"Україна є суверенною державою. І вона має право обирати свої власні засоби забезпечення безпеки. Минулого місяця НАТО привітала Чорногорію як 29-го члена нашого Альянсу. Це свідчить, що двері НАТО залишаються відкритими", - заявив Столтенберг.

Ці слова генсека НАТО народні депутати зустріли оплесками.

"Дорога до членства в НАТО не легка. Ті, хто прагне цього, повинні демонструвати цілеспрямованість та суттєві реформи. Але врешті решт, членство залежить від рішення 29-ти членів НАТО і від тих, хто бажає приєднатися, і стосується це їх самих. Ніхто сторонній не має права намагатися втручатися або ветувати цей процес", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що ті українці, які загинули, є справжніми українськими героями.

За словами Столтенберга, зараз "настав час героїв, яких Україна потребує як ніколи раніше, не лише на полі бою, але прямо тут, у парламенті, уряді, бізнесі і громадянському суспільстві".

Він зауважив, що Україні потрібні герої, щоб "боротися з корупцією в будь-якому місці і будь-які формі, в якій вона існує".

"Тому, члени Верховної Ради, Україна потребує більше, ніж ефективні Збройні сили. Вона потребує міцних підзвітних демократичних інституцій. Вона потребує міцних підзвітних і демократичних лідерів. Україна потребує вас, щоб ви стали кращими, ніж ви є", - заявив Столтенберг.