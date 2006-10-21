Ющенко на з`їзді Нашої України (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається прибічником єдності “помаранчевих” сил і вважає, що розвал “помаранчевої” єдності є результатом хибної політики, честолюбства і безвідповідальності персоналій. В.ЮЩЕНКО наголошує на кризі у партії “Народний Союз Наша Україна” і закликає з’їзд НСНУ дати об’єктивну і жорстку оцінку керівництву партії та оновити його склад.