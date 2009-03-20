Томенко: те, що відбувається у Києві - велике українське непорозуміння

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає оголошення дострокових виборів міського голови Києва за наслідками діяльності парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин порушення Конституції України та законів, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав учора в ефірі на радіо «Ера-ФМ» (ТСК щодо розслідування діяльності влади Києва була створена у Верховній Раді 19 лютого – УНІАН).

Також М.ТОМЕНКО зазначив, що проблему з нинішньою владою в столиці можна вирішити в разі, якщо Генеральна прокуратура порушить кримінальну справу, і Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде відсторонений від діяльності на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Іншим варіантом є проведення референдуму, на якому кияни самі висловлять недовіру меру столиці, сказав віце-спікер.

«Те, що на даний момент відбувається в Києві – це велике українське непорозуміння», - заявив М.ТОМЕНКО.

На його переконання, в будь-якому випадку і за будь-яких обставин цю проблему потрібно вирішувати. «Ми не повинні чекати нових «креативних» ідей від міської влади, а шукати виходи з цієї ситуації», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як підкреслив віце-спікер, якщо вже міський голова, захищаючи свого нігерійського друга Сандея АДЕЛАДЖІ, відкрито заявив про те, що основне завдання релігії – заробляння коштів, то очевидно, що «ця філософія заробляння коштів не лише головна філософія його братської релігійної структури, а й головне кредо його команди». (УНІАН: 18 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на прохання прокоментувати звинувачення на адресу пастора церкви «Посольства Божого» Сандея АДЕЛАДЖІ в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах, заявив журналістам, що «релігія – це обряди й заробляння грошей»).

«За будь-яких обставин я переконаний, що ближчим часом всі державні діячі і політики, які сьогодні захищають Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, все-таки зрозуміють, що треба підтримувати киян, і ми позбудемося цього «непорозуміння», - підсумував М.ТОМЕНКО.