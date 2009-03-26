Ющенко візьме участь в урочистостях і проведе нараду

26 березня 2009 року, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з нагоди 17-ої річниці з дня утворення внутрішніх військ України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, заходи відбудуться у конференц-залі ГУ ВВ МВСУ (м.Київ, вул. Народного Ополчення, 9 а).

Крім того, за повідомленням прес-служби глави держави, об 11.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, заплановано розгляд питань щодо зменшення енергоємності промисловості та житлово-комунального господарства, а також запровадження альтернативних енергоресурсів.