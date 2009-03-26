ЄЦ збирається висунути власного кандидата у Президенти

Партія «Єдиний центр» має намір висунути власного кандидата на виборах президента.

Про це журналістам на прес-конференції повідомив лідер партії Ігор КРІЛЬ.

«У “Єдиного центру” на виборах президента буде свій кандидат», - сказав І.КРІЛЬ.

При цьому він уточнив, що це не буде Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ. За словами лідера «Єдиного центру», кандидат від партії це «публічна людина, ви її добре знаєте». І.КРІЛЬ додав, що на з’їзді партії, який відбудеться влітку буде озвучене прізвище цієї людини.