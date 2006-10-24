На місце Зварича вже є чотири кандидати

Серед кандидатів на посаду міністра юстиції України антикризова коаліція, зокрема, розглядає Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Олену ЛУКАШ і Євгена КУШНАРЬОВА.

Про це сьогодні пише газета «Дело», посилаючись на джерело в Партії регіонів.

За інформацією джерела, антикризова коаліція підбирає претендентів на міністерські пости, які залишилися вакантними після відходу у відставку міністрів від «Нашої України». І кандидатом номер один на посаду керівника найбільш впливового з міністерств, що звільнилися, - Міністерства юстиції - зараз є заступник міністра Кабінету Міністрів України О.ЛАВРИНОВИЧ, який в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА 2002-2004 років уже обіймав пост глави Мінюсту.

Серед інших кандидатів на цю посаду називають екс-депутата і члена Вищої ради юстиції Олександра ЗАДОРОЖНОГО. Розглядається і кандидатура Олени ЛУКАШ, яка була одним з авторів коаліційної угоди, а під час президентських виборів захищала В.ЯНУКОВИЧА у Верховному Суді. Проте, не зважаючи на те, що серед членів Партії регіонів її прізвище називається однією з перших серед претендентів на крісло глави Мінюсту, за інформацією «Дела», її шанси очолити міністерство невеликі.

Серед кандидатів називають також прізвище авторитетного юриста і екс-депутата Віктора МУСІЯКИ, який раніше вийшов з лав «Нашої України» і перейшов у Партію регіонів. Депутати не виключають, що для того, аби одержати міністерський портфель, до «регіоналів» можуть приєднатися інші авторитетні політики. «Я не здивуюся, що хтось із «Нашої України» в терміновому порядку вступить до лав Партії регіонів», — сказав «Делу» депутат Василь ГОРБАЛЬ.

Нарешті, пише «Дело», всі шанси обійняти посаду глави Мінюсту є в заступника голови фракції Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА, який нині обіймає посаду голови парламентського комітету з правової політики. Сам Євген Петрович спростовує своє бажання зайняти міністерський пост, а депутати запевняють, що Є.КУШНАРЬОВУ «не дадуть передумати». За словами Тараса ЧОРНОВОЛА, нинішній пріоритет для команди В.ЯНУКОВИЧА — розставити авторитетні фігури в парламенті для збереження антикризової коаліції. «КУШНАРЬОВ і БОГАТИРЬОВА — перші люди у фракції і в коаліції. Ослабляти її навряд чи захочуть», — сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Також багато охочих зайняти крісло глави Міністерства сім`ї, молоді і спорту, пише газета. «Регіонали» кажуть, що можуть поділитися цим портфелем з колегами по коаліції — із соціалістами. До недавнього часу кандидатом номер один на цю посаду називався Євген ФІЛІНДАШ. Проте заступник глави фракції Соцпартії Іван БОКІЙ спростував цю інформацію. «По ФІЛІНДАШУ — це все неправда», — сказав він. За інформацією газети, соціалісти мають намір підібрати кандидатуру зі складу центрального комітету Соцпартії. Якщо ж «регіонали» вирішать не ділитися квотою із СПУ, то посада «молодіжного міністра» може дістатися Віталію ХОМУТИННИКУ.

На посаду голови Міністерства з надзвичайних ситуацій розглядаються два претенденти - нинішній міністр охорони довкілля Василь ДЖАРТИ і депутат Володимир СІВКОВИЧ. За інформацією «Дела», сам В.СІВКОВИЧ не виключає можливості свого призначення.

Найменше питань з призначенням на посаду глави Міністерства культури - єдиним претендентом є Юрій БОГУЦЬКИЙ, котрий уже очолював Мінкультури при В.ЯНУКОВИЧУ, Анатолію КІНАХУ і Валерію ПУСТОВОЙТЕНКУ. «Судячи з моїх розмов з діячами культури, БОГУЦЬКИЙ дуже компромісно всіма сприймається», — сказав «Делу» депутат Партії регіонів.

Міністерство охорони здоров`я, найімовірніше, очолить Тетяна БАХТЄЄВА, котра нині очолює відповідний комітет Верховної Ради. Проте, стверджують депутати, сама вона не дає згоди піти у виконавчу владу. Ще одним з вірогідних кандидатів називають нинішнього заступника міністра охорони здоров`я Олександра ОРДУ.