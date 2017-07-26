Новий санкційний удар

Запровадження нових американських санкцій проти Російської Федерації як країни-агресора, які вже ухвалила палата представників Конгресу США, заблокує будівництво і реалізацію головних енергетичних проектів РФ, які були спрямовані на обхід української газотранспортної системи для постачання газу до Європи. Фактично це стане блокуванням проектів «Північний потік-2», і «Турецького потоку». Це означає, що Російська Федерація поступово втрачає Європу як ринок збуту свого основного товару — газу.

По суті, ці санкції заблокують розвиток енергетичного сектору РФ, а це — головний сектор її економіки

Крім того, нові санкції майже унеможливлять збільшення власного видобутку газу для РФ, оскільки вона може нарощувати його зараз, тільки будуючи нові свердловини у важкодоступних районах, зокрема, в морі. Для цього їй потрібне іноземне обладнання, тому що Росія не має власного аналога. А санкції заблокують співпрацю Росії з компаніями, які це обладнання виготовляють і могли б постачати РФ.

По суті, ці санкції заблокують розвиток енергетичного сектору РФ, а це — головний сектор її економіки.

Шанси на прийняття та підписання американським президентом Дональдом Трампом даного законопроекту можна оцінити в 99,99%. Тож я думаю, що санкції запровадять, тому що є майже абсолютна підтримка цієї ідеї обох провідних партій США — і республіканців, і демократів. Вони майже одностайно розробляли пакет нових санкцій і голосували за нього.

Загалом санкції, які були запроваджені проти Росії з 2014 року, зупинили російську агресію в тих межах, в яких зараз відбувається війна Росії проти України. Тобто якби не було цих санкцій, якби світ не реагував, Росія, безумовно, просувалася б далі воєнним шляхом вглиб території України. А так, різко негативна міжнародна реакція призупинила подальший розвиток війни Росії проти України.

Шанси на прийняття та підписання американським президентом Дональдом Трампом даного законопроекту можна оцінити в 99,99%

Американська сторона вже не раз чітко заявляла, що для зняття санкцій Росія повинна ліквідувати причини, з яких вони були запроваджені. А основна причина санкцій — анексія Криму Росією. Тобто до повернення правового статусу-кво, який існував до анексії Криму, санкції проти Росії зберігатимуться. Питання лише у формі і жорсткості цих санкцій. Тож Росія повинна прибрати першопричину, щоб позбутися західних санкцій.

Якщо Захід і далі такими ж темпами буде запроваджувати нові обмеження проти Росії, то, я думаю, що ігнорувати питання Криму Москва зможе ще, максимум, півроку. А потім їй доведеться домовлятися.

Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України