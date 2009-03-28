Тимошенко не передумала призначати "головного по Японії" віце-прем'єром

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не відмовляється від свого наміру призначити свого радника Віталія ГАЙДУКА віце-прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Віталій ГАЙДУК є керівником групи радників прем`єр-міністра, він офіційно оформлений і працює в Кабінеті Міністрів. Так, з початку створення коаліції пропонувала Віталія ГАЙДУКА на посаду віце-прем`єр-міністра, і мої наміри сьогодні не змінилися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем`єр-міністр поскаржилася на те, що в даний час кадрові питання дуже складно проходять у Верховній Раді. «Віталій ГАЙДУК очолює весь напрям роботи українського уряду з Японією, координує цю роботу, забезпечує всі організаційні кроки і як людина, яка визначена відповідальною за цей напрям, він несе відповідальність перед урядом за те, щоб усі ці питання були ефективно реалізовані в житті», - наголосила вона.