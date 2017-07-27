Представник ГПУ заявив про злочин з боку заступника Луценка

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк звернувся до генпрокурора із заявою про злочин. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сергій Горбатюк заявив на прес-конференції.

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У ній він звинувачує заступника генпрокурора Юрія Столярчука у навмисному блокуванні притягнення до відповідальності голови апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, щодо якого у слідства є докази його втручання у роботу підлеглого йому судді та у незаконному відчуженні комунального майна - будівлі суду.

Горбатюк розповів передісторію своєї заяви. За його словами, слідчі і прокурори Департаменту спецрозслідування фактично завершили зібрання доказової бази щодо вчинення Бабенком двох злочинів. А саме - тиску на підлеглого Бабенку суддю апеляційного суду Черкаської області Сергія Бондаренка за винесення ним правосудного рішення щодо заборони виселення з гуртожитку громадянки. А також за сприяння у незаконному відчуженні комунального майна Черкас - будівлі суду - на користь приватного власника.

Горбатюк зазначив, що розслідування цієї справи тримає вже біля трьох років. Воно всіляко затягувалося. Лише експертизи тривали понад рік.

Однак все ж у березні поточного року в Департаменті спецрозслідувань склали проект підозри судді Бабенку. І цю підозру має підписати або генеральний прокурор Юрій Луценко, або його заступник Столярчук для того, щоб слідство могло безпосередньо працювати з підозрюваним і згодом передати справу до суду.

Проте, як наголосив Горбатюк, Столярчук "до середини липня не надав жодної офіційної відповіді, чому він не підписав цей проект". Натомість, сказав він, Столярчук безпідставно і в порушення норм КПК прийняв рішення змінити старшого групи прокурорів у цій справі та взагалі передати справу іншому підрозділу ГПУ. Горбатюк вбачає в таких діях "ознаки втручання в діяльність слідчого, прокурора", і тому звернувся із заявою про злочин з боку Столярчука.