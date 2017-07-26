The Washington Post спростовує факт втручання України у вибори президента США, про який заявив Трамп

У США спростовують заяви президента Дональда Трампа про втручання України у президентські вибори у 2016 році. Про це повідомляє видання The Washington Post у рубриці "Перевірка фактів".

Читайте такожТрамп звинуватив Україну у спробах зірвати його виборчу кампанію на користь КлінтонВидання нагадує, що у січні Politico викрило те, що українські посадовці допомагали вивчати зв'язки між Полом Манафортом, колишнім керівником виборчого штабу Дональда Трампа, та Росією. Зокрема, мова йшла про роль Манафорта у набутті владних повноважень Віктором Януковичем, який обіймав посаду президента України і мав зв'язки з Москвою.

Крім того, у 2014 році вивчати зв'язки Манафорта з Януковичем розпочала американка українського походження Олександра Чалупа, яка була пов'язана з Демократичною партією.

Чалупа була найнята консультантом Демократичного національного комітету під час виборчої кампанії у 2016 році з метою надання допомоги у мобілізації етнічних спільнот на підтримку Гілларі Клінтон, в тому числі, американців українського походження. Вона полишила свою співпрацю з Демократичним національним комітетом у липні 2016 року. Проте, Чалупа продовжувала вивчати зв'язки Манафорта самостійно, і за її словами, вона інколи ділилася своєю інформацією з представниками комітету та виборчого штабу Клінтон. Своєю чергою, колишні представники штабу Клінтон заявили, що ніколи не отримували інформації від Чалупи.

Точна роль представників посольства України в США невідома. Чалупа говорила, що українське посольство було корисним в плані надання рекомендацій з тих питань, які її цікавили, а також посольство співпрацювало з журналістами-розслідувачами, які вивчали зв'язки Дональда Трампа, Пола Манафорта та Росії. Високопоставлений дипломат з українського посольства заперечував співпрацю з журналістами та Чалупою у питаннях, які стосуються Трампа й Манафорта. Однак інший співрозмовник, який раніше працював у посольстві, сказав, що йому було доручено допомогти Чалупі з її розслідуванням.

Читайте такожЗвинувачення США на адресу України: якими будуть наслідкиВисокопоставлені представники Демократичного національного комітету заперечували, що вони координували дії з Чалупою щодо компроментуючого дослідження. Зокрема, стверджувалося, що Чалупа не займалася розслідуванням для Демократичного національного комітету, і що комітет не брав до уваги її інформацію про Манафорта. Представники комітету говорили, що Демократична партія вивчала зв'язки Трампа з Росією задовго до того, як Чалупа повідомила їх про своє дослідження.

"Під час виборів в Сполучених Штатах у 2016 році я за сумісництвом була консультантом для Демократичного національного комітету, очолюючи програму із залучення етнічних меншин", - заявляла Чалупа в ефірі CNN. "Я не збирала компромат для Демократичного національного комітету, і комітет ніколи не прохав мене відвідувати українське посольство для збору інформації", - додала вона.

Видання The Washington Post також зазначає, що у більш ширшому сенсі історії зв'язків представників Трампа з РФ, та Чалупи з Демократичною партію є подібними. Зокрема, стверджується, що Росія хотіла допомогти Трампу, а щонаймеше декілька українських посадовців були готові надавати допомогу у зборі матеріалу, який міг допомогти Клінтон.

Водночас наголошується, що якщо вивчити деталі більш глибше, тоді порівняння не витримує критики. Однією фундаментальною відмінністю є те, що Україна – це союзник США, а Росія розглядається як супротивник.

Ключовою відмінністю вважається те, що у справі російського втручання у вибори в США американська розвідка знайшла докази, що президент РФ Володимир Путін ініціював зусилля, спрямовані не незаконний хакерський злам інформації, а також навмисна публікація отриманих матеріалів з метою втручання в американські вибори.

Водночас сказано, що у справі щодо України таких доказів немає. Так, відзначається, що Чалупа, можливо, співпрацювала з деякими представниками українського посольства, але немає доказів, що Демократичний національний комітет використовував зібрану нею інформацію, або що українська сторона координувала з комітетом дії у зборі інформації.

Також сказано, що спосіб, у який була отримана компрометуюча інформація, був різним. Американська розвідка виявила, що Путін дав наказ російським хакерам, які здійснили атаку на ресурси американських політичних організацій. Чалупа, на відміну від росіян, досліджувала зв'язки Манафорта самостійно, без вказівки Демократичного національного комітету. Документи з «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, де значилося, що Манафорт отримував кошти від оточення Януковича, були опубліковані та представлені в рамках антикорупційного розслідування українською стороною, і отримані вони були на законних підставах.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у намаганні зірвати його минулорічну виборчу президентську кампанію на тлі незадоволення роботою генерального прокурора США Джефа Сешинза.