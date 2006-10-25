Червоненко розповів свою версію бійки під приймальнею Януковича

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген Червоненко заявляє, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти нього за підозрою в протидії співробітникові правоохоронних органів.

Про це він заявив на прес-конференції.

Зі слів Червоненка, 26 вересня, перебуваючи в Києві, він одержав офіційну телеграму з Управління СБУ в Запорізькій області про те, що жителі Новобогданівки мають намір перекрити рух на залізниці, оскільки Кабінет міністрів не прийняв обіцяну їм постанову про визначення строків і механізмів утилізації боєприпасів, а також переліку заходів, спрямованих на соціальний захист постраждалого населення.

Губернатор повідомив, що він повинен був терміново передати цю телеграму в приймальню прем`єр-міністра Віктора Януковича, тому що побоювався реакції Росії на припинення залізничного руху за маршрутом "Москва-Сімферополь".

"Прапорщик не хотів покликати нікого із секретаріату (Кабміну), а я повинен зафіксувати офіційну телеграму й бігти на бюджетний комітет. Тоді я пішов уперед, але ніхто нікого не бив", - заявив Червоненко.

З його слів, у нього немає претензій до співробітника держохорони, який не пускав його до приймальні Януковича, оскільки він виконував свої службові обов`язки.

Губернатор заявляє, що є відеозапис того, що сталося.

Водночас він вважає, що порушення справи через 3 тижні після цього інциденту має політичну мету, а саме - дискредитувати його перед першими особами держави.

"Це той випадок, коли проти успішних людей намагаються вигідно роздути скандал, створити негативний імідж й опорочити перед першими особами держави. Причому це може бути по обидва боки. Комусь може не подобатися, що в мене склалися нормальні робочі стосунки із прем`єр-міністром", - заявив Червоненко.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти одного із голів обласних державних адміністрацій за підозрою в протидії співробітникові правоохоронних органів.

Справу порушено за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той же строк.

Українська правда з посиланням на Українські новини