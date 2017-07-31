Порошенко підписав суперечливий закон про Конституційний суд

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд». Як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко наголосив, що підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд.

Він відзначив дві принципові новації закону. «Абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду», - підкреслив він. Порошенко зазначив, що кожен матиме можливість ознайомитись з тим чи іншим кандидатом.

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Інша новація, зауважили у прес-службі, полягає у можливості будь-якої юридичної (за виключенням представників держави або місцевого самоврядування) чи фізичної особи подати скаргу до Конституційного суду.

Глава держави наголосив, що ніколи в історії України не забезпечувалось це право звичайному українцю. «Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при ухваленні рішення щодо неї, є неконституційним, то вона не має більше шукати народних депутатів чи президента. Вона отримає нарешті право безпосередньо звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. І суд має розглянути і винести відповідне рішення», - підкреслив він.

Президент наголосив: «Вважаю, що це суттєво підвищує рівень захисту конституційних прав і свобод громадян».

Порошенко подякував депутатам за підтримку президентських пропозицій, врахованих у відповідному законі.

Історичний момент: Закон «Про Конституційний Суд України» підписано! pic.twitter.com/WrFQeFSVQj — Петро Порошенко (@poroshenko) July 31, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про Конституційний суд України» (реєстраційний номер 5336-1).