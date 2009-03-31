Тимошенко вже не впевнена, що місія МВФ повернеться, й винуватить Ющенка

Відповідальність за зрив голосування у Верховній Раді України за антикризові законопроекти прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО покладає на Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в парламенті прем`єр заявила: «Дуже шкода, що команда народних депутатів Президента України та голови Секретаріату Віктора БАЛОГИ не проголосували, хоча заздалегідь за всіма позиціями (спірними) було досягнуто домовленість… Я вважаю, що саме тією частиною народних депутатів, які підпорядковані та управляються сьогодні Президентом України, голосування було достатньо цинічно зірвано за принципом – "що гірше для країни, то краще". Я вважаю, що в такий важкий кризовий час це неприпустимо".

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, "хотілося б, щоб і опозиція ці закони підтримала, але ми розуміємо, що опозиція сьогодні заробляє бали та рейтинги на кризі. Намагається заробити… Не думаю, що це їм вдасться. Але те, що стосується Президента України та його команди у Верховній Раді, то ми розраховували на те, що Президент відповідає за ситуацію в країні, що він відповідальна людина, і що він не даватиме кулуарних команд своїй частині фракції не голосувати. Але, на жаль, це сталося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що три пункти, за якими в Секретаріату Президента були зауваження - за акціонерними товариствами, Національним банком й Аграрним фондом - було виключено із законопроектів.

«На початок голосування не було жодної позиції, щодо якої були б ще зауваження від Секретаріату Президента, і за всіма трьома законопроектами була підтримка міжнародних фінансових організацій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що неприйняті сьогодні законопроекти є необхідними для коригування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, і на сьогодні не можна впевнено сказати, що місія МВФ повернеться в Україну для продовження переговорів.

«Чесно кажучи, я була впевнена, що після такого надихаючого звернення до ВР, все-таки цинізм у парламенті закінчиться і буде проголосовано антикризовий пакет. На жаль, на цей момент, я вважаю, цинізм у політиці залишився щодо країни і щодо людей", - зазначила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, Верховна Рада України відмовилася розглянути три антикризові законопроекти.

Зокрема, депутати відмовилися включити до порядку денного урядовий законопроект про внесення змін у Закон «Про державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України. За включення цього документа до порядку денного проголосували 207 народних депутатів з необхідних 226.

Також Верховна Рада відмовилася розглянути урядовий законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо пенсійного забезпечення (за нього проголосував 201 з 226 депутатів) і законопроект про внесення змін у Закон «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (за нього проголосували 207 депутатів з необхідних 226).

Тим часом ВР збільшила ставки акцизного збору на тютюнові вироби і низку алкогольних виробів.