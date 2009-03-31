Два місяці триває затримання українських рибалок у Росії

Члени команди українського риболовецького судна "Ялта" у складі семи бердянських рибалок, затриманого 6 лютого береговою охороною ФСБ Росії в Азовському морі, звільнені з-під варти у зв’язку зі зміною запобіжного заходу на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Громадяни України обвинувачуються за частиною третьою статті 256 Кримінального кодексу Російської Федерації (незаконний вилов водних біологічних ресурсів групою осіб за попередньою змовою).

У даний час українські рибалки знаходяться на судні "Ялта", відконвойованому до порту Темрюк. За необхідності вони мають можливість зустрічатися з відвідувачами, в екстрених випадках у супроводі виходити в місто.

За наполяганням омбудсмана України Ніни КАРПАЧОВОЇ керівництво Управління берегової охорони ФСБ Росії поінформоване про тиск на членів екіпажу з боку слідчих з метою отримання упереджених свідчень.

Як повідомив Н.КАРПАЧОВІЙ її російський колега Олександр КОЗИЦЬКИЙ, на сьогодні забезпечена можливість безперешкодного звернення членів українського риболовецького судна до Уповноваженого з прав людини в Краснодарському краї та інші інстанції з метою захисту своїх прав.

Провадження Уповноваженого з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, відкрите за зверненням родичів членів екіпажу судна "Ялта", триває.