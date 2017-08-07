Держсекретар США побачив "певну готовність" РФ до вирішення конфлікту в Україні

Російська Федерація продемонструвала "певну готовність" до початку переговорів з вирішення кризи в Україні". Про це за підсумками зустрічі на Філіппінах з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає Associated Press.

За словами Тіллерсона, на зустрічі в Манілі російська сторона продемонструвала "певну готовність" до початку переговорів з врегулювання конфлікту в Україні.

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Тіллерсон підкреслив, що США мають намір координувати дії з усіма сторонами, залученими до українського питання. Він також підтвердив наявність глибоких розбіжностей з Росією щодо конфлікту в Україні.

Лавров, у свою чергу, після зустрічі заявив, що адміністрація Трампа відправляє своїх нових спецпредставників в Москву для переговорів по Україні.

Як повідомляв УНІАН, після розмови з Лавровим Тіллерсон заявив, що США не залишать без реакції висилку дипломатів з Росії. Тіллерсон повідомив Лаврову, що США ще не вирішили, як саме відреагувати.