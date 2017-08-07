США обіцяють відреагувати на висилку дипломатів з Росії

США дадуть відповідь на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня. Про це розповів держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах, передає "Українська правда" з посиланням на AP.

Читайте такожТіллерсон допустив погіршення відносин США і РосіїТіллерсон повідомив Лаврову, що США ще не вирішили, як саме відреагувати. За його словами, він поставив "кілька уточнюючих питань" про ці російські дії у відповідь на нові санкції, прийняті Конгресом.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору. 30 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американської дипмісії.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 американських дипломатів.