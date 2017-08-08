Прикордонники розповіли, що зроблять з Саакашвілі в разі його спроби потрапити в Україну

Співробітники Державної прикордонної служби України вилучать паспорт у екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі та не пропустять його на територію України, якщо він спробує перетнути державний кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк під час спілкування з членами політради партії «Рух нових сил», які прийшли під будівлю Держприкордонслужби з метою з’ясувати юридичні підстави недопущення лідера цієї політичної сили Саакашвілі в Україну.

Серватюк зазначив, що Держприкордонслужба має у своєму розпорядженні указ президента України та доручення Державної міграційної служби України щодо Саакашвілі. “В указі та дорученні Державної міграційної служби вказано набагато більше осіб, яким зупинено громадянство, і дійсні документи визнані недійсними. Вони внесені до бази даних, і нам доручено, що, у випадку виявлення таких документів, вони мають бути вилучені, і складається відповідний документ, який передається Державній міграційній службі”, - пояснив представник Держприкордонслужби.

У зв’язку з цим, за його словами, у випадку виявлення на лінії паспортного контролю паспорта Саакашвілі або інших паспортів, які є у зазначеній базі даних і визнані недійсними, прикордонники мають їх вилучити. “Паспорт вилучається, обробляються документи, і йому на руки видається довідка, що ми вилучили документ, і ми його не пропускаємо через лінію державного кордону у зв’язку з тим, що документа, який дає право на перетин державного кордону, цей громадянин не має”, - додав перший заступник Держприкордонслужби.

На уточнююче питання, чи є у розпорядженні Держприкордонслужби документ від Служби безпеки України щодо заборони в’їзду Саакашвілі на територію України, Серватюк відповів: “Такого документу немає і ніколи не було”.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко написав у Facebook, що Генеральна прокуратура Грузії передала українській стороні факти, які не були відомі при ухваленні рішення про надання Саакашвілі громадянства України. За словами Геращенка, Саакашвілі приховав ці факти навмисно, а рішення про скасування статусу громадянина приймається в разі, якщо особа, «яка бажає отримати громадянство України, надала свідомо неправдиві відомості, збрехала, надала фальшиві документи або приховала важливий факт зі своєї біографії».

Саакашвілі, у свою чергу, наголосив, що у нього тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.