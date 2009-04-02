Ющенко вважає, що Україна і Росія багато втратили через Кремль

Росія і Україна багато втратили у своїх відносинах за останні 17 років.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ексклюзивному інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Втратили від того, що Росія, яка мала грати роль авангарду, повинна була запропонувати модерну політику для держав, особливо сусідніх, такою не стала", - зазначив він.

На думку В.ЮЩЕНКА, Росії і Україні треба щось робити з кордоном між двома державами, який є "проблемою для вільного ринку". "Я маю на увазі митницю. Нам треба відміняти квоти, нам треба відміняти обмеження, мінімізувати або анулювати мита", - сказав Президент.