Черновецький після скандалу запросив Тимошенко на прямий ефір

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після сьогоднішнього скандалу в Київраді ініціює теледебати з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що поведінка депутатів від БЮТ сьогодні під час засідання сесії Київради є, на його думку, чистим хуліганством (Сьогодні в сесійному залі Київради сталися сутички між депутатами, оскільки представники від БЮТ були проти запропонованого горизонтального (а не вертикального, як раніше) розміщення в сесійному залі – УНІАН). Він вважає, що саме Ю.ТИМОШЕНКО вплинула на позицію фракції.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що зовсім недавно особисто зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО, і вона висловлювала схвалення діям мера. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив також, що на сьогодні її фракція в інших областях України голосує за підвищення тарифів.

«Це нечесно. Це взагалі подвійні стандарти, які я із задоволенням викрию при зустрічі з нею в прямому ефірі на незалежному ні від неї, ні від мене каналі», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він зазначив при цьому, що, окрім як у телеефірі, з нею особисто зустрічатися не буде. «Сьогодні я розмовляв з керівництвом телеканалу «Інтер» для того, щоб оголосити про те, що я готовий і викликаю її на публічні переговори і розмови про майбутнє Києва в прямому ефірі. Тому що розмовляти з нею один на один в будь-якому варіанті її настрою взагалі немає ніякого сенсу, тому що вона не відповідає за свої слова», - сказав мер Києва.

Він також спрогнозував, що в Київраді на майбутніх сесіях відбуватимуться різні сутички, але, на його думку, в основному вони ініціюватимуться БЮТ. Пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ це тим, що «вона бореться за владу будь-якими методами, у тому числі й брудними, які мені давним-давно відомі… Я розумію про що йдеться...».

Депутати БЮТ у Київраді, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на сьогодні «закріпачені, вони практично у кайданах».

Разом із тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив журналістам, що уважно вивчить заяву і підготовлені БЮТ проекти рішень щодо землі і тарифів, і лише після цього голосуватиме по них.

Мер Києва також сказав, що люди з фракції БЮТ у Київраді, на його думку, йдуть тому, що у фракції немає стабільності, а не тому, що вони обіймають якісь посади у владі. «Мені по-людськи зрозуміло, чому люди йдуть з фракції. Вони хочуть стабільності. Жоден з тих людей, хто вийшов, не мали ніяких посад. Я по життю взагалі не здатний нічим нікому загрожувати, тому що я таким грізним більше виглядаю під час ведення сесій, але в житті я людина добродушна», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи заяву БЮТ про те, що люди з фракції пішли ті, хто перебуває при владі або близько з нею, щоб уберегти себе і свій бізнес.