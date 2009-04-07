Балогу допитали в справі про вбивство

Глава секретаріату президента (СП) Віктор Балога свідчив слідчому МВС у справі про вбивство ужгородського підприємця Олега Грузіна. Про це виданню " Коммерсантъ-Україна " повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Нагадаємо, в одному з інтерв`ю пан Луценко заявив, що в МВС мають намір викликати пана Балогу на допит у справі про вбивство на Закарпатті. Міністр не уточнив, про який саме епізод йде мова, пообіцявши незабаром зробити із цього приводу окрему заяву. Ъ стало відомо, що йдеться про вбивство Олега Грузіна, розстріляного 5 лютого в Ужгороді. Він був другом відомого на Закарпатті кілера Євгена Ігнаткіна, що організував в 1998 році вбивство депутата Закарпатської облради Михайла Токаря (у кримінальних кругах також відомого як Геша).

За інформацією Ъ, одна з версій слідства полягає в тому, що Віктор Балога не зацікавлений в достроковому звільненні Євгена Ігнаткіна (засуджений на 15 років за вбивство і зараз утримується в колонії суворого режиму у Вінницькій області) і його свідченнях щодо замовників вбивства Михайла Токаря.

– Він (Віктор Балога) дійсно прийшов, дав свідчення. У слідчого були питання до Балоги, тому що він згадується в багатьох ЗМІ як людина, можливо, знайомий з обставинами вбивства кримінального авторитету Геші, - сказав Луценко, додавши, що "недавно убитий Грузін був кращим другом" Євгена Ігнаткіна.– Останнім часом Грузін намагався впливати на прийняття рішення про переведення Ігнаткіна в зону загального режиму. Слідчий визнав необхідним допитати пана Балогу, який був у тісному контакті з багатьма фігурантами цієї справи.

Крім того, за словами міністра, у зв`язку з тим, що він оголосив про необхідність допиту глави СП, пан Балога подав на нього до суду.

– Віктор Балога зараз у Закарпатті судиться з газетою, яка передала мої слова, а також зі мною, - сказав пан Луценко, відзначивши, що не може уявити, "що буде предметом заперечування", тим більше що "якогось серйозного повороту в справі в результаті (допиту) не відбулося".

У СП не стали коментувати факт подачі Віктором Балогою позову до міністра внутрішніх справ, проте пообіцяли найближчим часом розглянути офіційний запит.