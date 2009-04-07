Ротфельд: найбільша перепона на шляху України до НАТО – не Росія

Різка позиція Росії проти вступу України до Альянсу не є головною проблемою у євроатлантичних перспективах Києва. Таку думку в інтерв’ю « Німецькій хвилі » висловив радник генсека ООН з питань роззброєння Адам Ротфельд.

З одного боку, каже колишній міністр закордонних справ Польщі, радник генсека ООН з питань роззброєння Адам Ротфельд, Україна має незаперечне право вступити до НАТО, адже в угодах прописана політична філософія відчинених дверей Альянсу. Це було також підтверджено на саміті в Бухаресті, нагадує профессор.

Утім, нині противники вступу України до об’єднання отримують щодня нові аргументи: «Противники кажуть: ви подивіться, що коїться в Україні! Суперечності між президентом і прем’єром, те, що відбувається в парламенті. Скажу чесно: це знижує рівень довіри до України серед союзників, багато з яких вважають, що Україна ще не дозріла до вступу». Водночас Ротфельд переконаний: такі події в Києві – лише «дитяча хвороба демократії», й це слід розуміти Європі.

Разом з тим, за словами політика, якщо демократичні трансформації в Україні будуть очевидними, це матиме також позитивний вплив на Росію, покаже їй перспективи розвитку. Тож зараз не позиція Москви щодо можливого вступу України до Альянсу є головною проблемою, а лише конфлікти високопосадовців у Києві, каже Ротфельд.