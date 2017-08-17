Захарова: Україна припише Майдан руці Кремля

У Міністерстві закордонних справ РФ вважають, що в майбутньому Україна також звинуватить Росію в організації другого Майдану. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

«Можу закластися: пройде не так багато часу, і київський режим звинуватить РФ, знаєте в чому? У тому, що другий Майдан було організовано РФ», - сказала Захарова, коментуючи нібито звинувачення Росії з боку влади України в передачі ракетних технологій КНДР.

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«Не смійтеся, це смішно зараз, однак так буде. От побачите, і що вся нинішня влада в Києві, і всі ті, хто прийшов до влади у 2013-2014 роках і здійснив конституційний переворот у цій країні, - теж за ними стоїть Росія», - додала вона.

«І Майдан буде приписаний руці Кремля, от побачите. Станеться це, коли вся ситуація дійде свого апогею, коли вже не буде чим дивувати власне населення, коли закінчаться ресурси, на яких зараз більш-менш підтримується ситуація. От тоді буде вчергове знайдено глобального ворога», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 серпня, в Міністерстві інформаційної політики України запропонували залучити спецслужби США з метою з'ясування будь-яких зв'язків з Російською Федерацією експерта Майкла Еллемана, який розповів журналістам американського видання The New York Times про нібито поставки Україною ракетних двигунів до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

14 серпня The New York Times розмістив публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки купівлі потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах із роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України до Північної Кореї, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.

Президент України Петро Порошенко доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову разом з компетентними органами провести розслідування у зв'язку з поширеною The New York Times інформацією.