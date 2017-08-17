Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті The New York Times

Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times, які повідомили про нібито постачання Україною ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб", - заявив Порошенко.

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"Ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо - відповідально", - підкреслив президент.

"Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

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У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України до Північної Кореї, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.

Крім того, міністр оборони України Степан Полторак назвав цю інформацію «абсолютним фейком».

Президент України Петро Порошенко доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову разом з компетентними органами провести розслідування стосовно інформації, поширеної американським виданням New York Times, про нібито постачання Україною ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці.