Герман пропонує розпродати блатні дачі

Партія регіонів готова ініціювати процес розпродажу з аукціону державних дач та резиденцій, якими користуються нинішні та колишні високопоставлені чиновники і народні депутати.

Про це заявила сьогодні заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Ганна ГЕРМАН, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

”Закликаю представників правлячої коаліції здійснювати реальні кроки на шляху подолання кризи, а не займатися самолюбуванням на її фоні та пошуком винних у тяжких наслідках”, - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що “одним з реальних кроків був би продаж з аукціонів всіх тих блатних дач і чисельних резиденцій, якими користуються високопоставлені чиновники та депутати”.

Вона запропонувала скерувати виручені від продажу цих об’єктів коштів на допомогу найбіднішим.

“Якщо влада не може спромогтися ліквідувати надвисокі спеціальні пенсії, продати з аукціону блатні дачі, санаторії та резиденції, якими користуються колишні та нинішні властьімущі, то Партія регіонів готова ініціювати цей процес”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

За її словами, голосування у Верховній Раді за ліквідацію пільг може продемонструвати єдність усіх політичних сил у боротьбі за захист бідних у період кризи.