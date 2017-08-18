Путін і Медведєв прибули до окупованого Севастополя

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв прибули до окупованого Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, «Путін під час робочої поїздки до Криму відвідав нову загальноосвітню школу «Освітній центр «Бухта Козача» в Севастополі. Президента супроводжували повноважний представник президента в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Ольга Васильєва».

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Повідомляється, що освітній центр побудований у житловому мікрорайоні Бухта Козача - колишньому військовому містечку. Будівництво комплексу почалося до окупації півострова - тривало п'ять років і завершилося в січні цього року. Побудований шкільний корпус розрахований на прийом понад тисячу учнів.