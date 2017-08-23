Україна відбулася як держава, незважаючи на тісне єднання внутрішніх ворогів з зовнішнім ворогом - Кравчук

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук наголошує, що Україна відбулася як держава, незважаючи на "щільне єднання внутрішніх ворогів із зовнішнім ворогом", яким є Російська Федерація. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Двадцять шість років по тому... Де Україна сьогодні?".

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"Незважаючи на ситуацію, яка склалася, незважаючи на військові дії, які на Донбасі, на анексію Криму, Україна рухається вперед. І це є надзвичайно важливо. Так чи інакше, що б там не говорили, Україна як держава вже відбулася, і ми не можемо навіть уявити собі, що може бути вже по-іншому. Відбулася в дуже складних політичних, економічних умовах", - заявив Кравчук.

"Я не багато знаю країн, може, дуже мало, де б була ситуація така, як в Україні. Де наші внутрішні недруги або, точніше сказати, вороги внутрішні, так щільно об'єдналися з ворогами зовнішніми. Комуністи України - вороги незалежності. Комуністи Росії - патріоти Росії. Комуністи України - вороги незалежності і патріоти Росії. Уявіть собі: де ще таке можливо, щоб всередині країни була політична сила, яка є ворожа незалежності і є патріотом іншої країни", - наголосив Кравчук.

"Я навів лише один приклад, щоб зрозуміти, в яких умовах ми розпочинали будівництво Української держави, і те, що вистояли, і те, що сьогодні продовжуємо стояти і захищати незалежність, суверенітет країни, це є найважливіший з найважливіших підсумків, я так сказав би, 26-річної історії незалежної України", - зауважив Кравчук.