Аваков прокоментував вихід на свободу лідерів харківського антимайдану

Звільнення з СІЗО лідерів харківського антимайдану не вплине на ситуацію в регіоні.

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Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у Харкові під час брифінгу висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи на прохання журналістів інформацію про вихід під заставу лідера харківського антимайдану, учасника захоплення будівлі ОДА у квітні 2014 року Спартака Головачова.

“Я не думаю, що вплине у нас на обстановку в області випуск з тюрми Алли Александровської або тої людини, про яку ви сказали. Я думаю, що певний урок про силу нашої влади, яку підтримують люди, ці люди винесли”, - сказав Аваков.

Водночас він зазначив, що разом із поліцією має відбутися реформування органів прокуратури та судової влади.

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“На жаль, у нас дуже серйозні питання до суддівського корпусу”, - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2016 року Александровську та її сина звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

За матеріалами СБУ, колишній народний депутат разом зі своїм сином Олександром намагалася підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За звернення, зокрема одної з міськрад Харківщини, комуністи пропонували 9 тис. доларів (водночас, за відомостями СБУ, російські спецслужби виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей).

30 червня Київський районний суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці. Захист Александровської подавав апеляцію, однак вона не була задоволена і термін тримання під вартою продовжувався.

Вчора, 13 жовтня, Апеляційний суд Харківської області змінив Александровській запобіжний захід з тримання у СІЗО на домашній арешт. Того ж дня Александровська вийшла на свободу.

За даними місцевих ЗМІ, також вчора, 13 жовтня, під заставу у розмірі 206,7 тис. грн вийшов з СІЗО лідер харківського антимайдану Спартак Головачов.