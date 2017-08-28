Тука сподівається, що закон про реінтеграцію Донбасу надійде до ВР у вересні

Георгій Тука сподівається на те, що закон про реінтеграцію окупованих територій надійде до ВР у вересні, згідно з планом. Таку думку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій висловив в ефірі "112 Україна".

"Я можу припускати, що це досить складний документ як з юридичної точки зору, так і з політичної. Було дуже багато різного роду зауважень, побажань до цього документа, іноді діаметрально протилежних за змістом і духом. Робота буде непроста. Я сподіваюся, що, як і обіцяли, у вересні цей закон надійде до ВР".

На питання про те, як довго будуть розробляти проект закону, Георгій Тука відповів: "З моєї точки зору, перш за все, все буде залежати від політичної волі. Дуже велика кількість суперечок саме на політичному рівні в концептуальних питаннях, не в якихось конкретних формулюваннях, а саме в концепції", - зазначив заступник міністра.

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Щодо того, яке завдання має виконати цей закон, Тука зазначив: "Згідно з аналізом того документа, який я тримав у руках, який відрізняється від документа, який був оприлюднений у ЗМІ, то основна теза документа, який був розроблений в Радбезі – це зміна системи менеджменту в Донецькій і Луганській областях, на тих територіях, які контролюються центральною владою. Передбачено створення оперативного штабу під керівництвом ЗСУ, підпорядкування всіх ВГА, у тому числі обласних, і керівництво цим штабом буде здійснювати ВСУ, а не СБУ, як це відбувається зараз. Це головна мета цього законопроекту", - прокоментував заступник міністра.

Як зазначалося, президент України Петро Порошенко повідомив про розробку за його дорученням законопроекту про реінтеграції окупованого Донбасу. За його словами, даний документ базується на мінських угодах.