Законопроект щодо реінтеграції Донбасу вже напрацьований - Парубій

Законопроект про реінтеграцію Донбасу вже напрацьований, але ще остаточно не узгоджений і не зареєстрований у ВР. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він повідомив, що робоча група має певні напрацювання і “є певний проект, який потребує кінцевого узгодження”.

“Чи буде він доопрацьований, чи буде він внесений ще цього пленарного тижня, на жаль я не можу вам дати з цього приводу ствердної відповіді”, - сказав голова ВР.

При цьому додав: “напрацьований і я цей проект сьогодні зранку вже отримав, але ще не мав змоги з ним ознайомитися, бо були постійній наради, але він ще не є зареєстрований і він ще не пройшов остаточного узгодження, і тому важко передбачити чи він буде внесений в порядок денний сесії”.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня з джерел УНІАН стало відомо, що сьогодні, 10 липня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому планується розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Як сказав співрозмовник агентства, засідання РНБО відбудеться під головуванням президента України Петра Порошенка та заплановане на 10 липня, близько 16.00, проте в розкладі ще можливі зміни.

За його словами, у разі схвалення проекту закону на засіданні РНБО його передадуть президенту для внесення до Верховної Ради.

Секретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

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14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що цей законопроект буде представлений міжнародним партнерам України.