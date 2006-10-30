Янукович називає ”дискусійним” президентський закон про Кабінет Міністрів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає дискусійними пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо закону про Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Це питання дискусії в залі», - сказав прем’єр.

Він ще раз наголосив на тому, що урядовий законопроект розглядався за участі представників майже всіх політичних сил та гілок влади.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України подав свій проект закону про уряд 13 жовтня. Президент України подав свій варіанту законопроекту 27 жовтня. У своєму варіанті Президент, зокрема, пропонує запровадити інститут державних секретарів, уточнити засади співпраці уряду з РНБО та іншими консультативними і дорадчими органами, встановити відповідальність членів уряду за порушення законів, а також визначити причини, за яких глава держави може відмовитися вносити до сесійної зали запропоновану парламентською коаліцією кандидатуру прем’єр-міністра.