У БЮТ пропонують мораторій, поки «не сконала економіка»

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликає накласти мораторій «на надмірне політиканство, основою якого є безперервне нагнітання істерії довкола дочасних виборів саме парламенту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Він наголосив, що для проведення таких виборів «немає ні правових, ні політичних, ні моральних підстав».

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що в разі, якщо будуть дострокові вибори, то виявиться, що «Президент на виборах, весь уряд на виборах, а Верховна Рада – на замку».

За його словами, в такій ситуації Україну може чекати «конаюча економіка і суцільна руїна».

«Переможців не буде, буде переможеним народ, а програє держава», - наголосив він.

І.КИРИЛЕНКО вважає, що «вітчизняний політикум у цих непростих умовах таки може вгамувати свої політичні амбіції і попрацювати на країну».

Він переконаний, що досягнуто домовленості, що антикризова програма «не буде виключно урядовою, а стане спільним надбанням і опозиції, і коаліції, і уряду».

І.КИРИЛЕНКО також впевнений, що МВФ поновить співпрацю з Україною.