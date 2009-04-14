Нардепи у ВР граються у «перетягування плакатів»
12:33, 14 квітня 2009Політика
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До рукопашної ще не дійшло...
|Геннадій ЗАДИРКО
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на трибуні президії регіонали розмістили плакат «Правительство народного раззорения – в отставку!».
Цей плакати був зірваний народним депутатом від БЮТ Геннадієм ЗАДИРКОМ.
Крім того, народні депутати із фракції Партії регіонів намагалися повісити плакат в ложі, де зазвичай перебувають судді, - «Такий Литвин країні не потрібен».
Але народний депутат від Блоку Литвина Катерина ВАЩУК зірвала і цей плакат. При цьому відбулася її словесна перепалка із народним депутатом України із фракції партії регіонів Павлом СУЛКОВСЬКИМ.
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