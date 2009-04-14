Нардепи у ВР граються у «перетягування плакатів»

Народні депутати із фракції Партії регіонів розвісили в сесійній залі Верховної Ради плакати, але вони були зірвані представниками коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на трибуні президії регіонали розмістили плакат «Правительство народного раззорения – в отставку!».

Цей плакати був зірваний народним депутатом від БЮТ Геннадієм ЗАДИРКОМ.

Крім того, народні депутати із фракції Партії регіонів намагалися повісити плакат в ложі, де зазвичай перебувають судді, - «Такий Литвин країні не потрібен».

Але народний депутат від Блоку Литвина Катерина ВАЩУК зірвала і цей плакат. При цьому відбулася її словесна перепалка із народним депутатом України із фракції партії регіонів Павлом СУЛКОВСЬКИМ.