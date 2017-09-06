Порошенко відреагував на продовження санкцій: тягар "Кримнашу" має стати нестерпно важким для РФ

Президент Петро Порошенко привітав рішення послів Євросоюзу продовжити ще на півроку санкції проти осіб та компаній, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Про це Порошенко повідомив у Twitter.

Читайте такожПосли Євросоюзу продовжили ще на півроку антиросійські санкції«Вітаю рішення послів ЄС продовжити на півроку та розширити пакет санкцій проти Росії за окупацію Криму», - заявив він.

«Тягар "Кримнашу" має стати нестерпно важким до повного відновлення суверенітету України над півостровом», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER) ухвалив рішення, яким продовжив на шість місяців санкції проти осіб та компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Нагадаємо, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. Останній раз таке рішення було ухвалено 13 березня цього року. Тоді зі списку були виключені двоє померлих – колишній «прем’єр-міністр» «ЛНР» Генадій Циплаков, який у вересні 2016 року покінчив життя самогубством, та терорист з угрупування «Сомалі» Арсеній Павлов «Моторола», якого у жовні того ж року підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

Разом з тим, 4 серпня цього року список був розширений через скандал з постачанням турбін німецької компанії Siemens в незаконно анексований Крим. До списку включили трьох росіян та три компанії. Зокрема, санкції було застосовано до заступника міністра РФ з енергетики Андрія Черезова, до директора департаменту міністерства енергетики РФ Євгена Грабчака та до генерального директора OOO "VO TPE" Сергія Топор-Гілки. Список компаній поповнився Товариством з обмеженою відповідальністю "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Відкритим акціонерним товариством "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Интеравтоматика".

До списку, який був затверджений у 2014 році, входять так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат України Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк та інші.