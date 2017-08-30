В ЄС наступного тижня обговорять продовження санкцій проти Росії - журналіст

Наступного тижня в ЄС обговорять продовження введених за агресію Росії в Україні санкцій проти фізичних осіб і компаній. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Чиновники Євросоюзу наступного тижня проведуть дебати про подовження ще на 6 місяців санкцій проти 153 фізосіб і 40 юросіб. Дедлайн поновлення – 15 вересня", - написав Южвяк в Twitter.

Eu officials will nxt week debate 6 months extension of sanctions on 153 ppl & 40 entities.renewal deadline:15 Sep. #Russia#Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 30, 2017

Нагадаємо, 13 березня 2017 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти 150 людей та 37 організацій за дії, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2017 року. Заходи включають в себе заморожування активів і заборону на в'їзд.