НАТО оголосило про проведення багатонаціональних навчань у Грузії

Багатонаціональні навчання НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 відбудуться з 6 травня по 1 червня в Грузії, повідомила в середу прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Як наголошується в прес-релізі, планування цих навчань почалося ще навесні 2008 року, а їх метою є поліпшення взаємодії між НАТО і країнами-партнерами цієї військово-політичної організації в рамках програми "Партнерство заради миру".

У маневрах візьмуть участь 19 країн - Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Канада, Хорватія, Чехія, Грузія, Греція, Угорщина, Казахстан, Молдова, Сербія, Іспанія, Македонія, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія і США.

Згідно з повідомленням прес-служби НАТО, етап навчань під назвою Cooperative Longbow 09 буде командно-штабними вправами з поліпшення взаємодії при проведенні на рівні багатонаціональних бригад антикризових операцій під егідою НАТО і під мандатом ООН.

Перший етап навчань пройде в Тбілісі. При цьому близько 1300 військових з країн НАТО і держав-партнерів альянсу перебуватимуть на грузинській військовій базі у Вазіані.

Другим етапом навчань стануть військово-польові маневри на рівні батальйонів, які проходитимуть на базі у Вазіані з 18 травня по 1 червня, зазначено в прес-релізі.

РІА “Новости”