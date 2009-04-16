Литвин: годі клястися в дружбі, час говорити про серйозні речі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності застосування прагматичного підходу до українсько-російських відносин та поєднання зусиль обох країн для отримання взаємовигідних результатів співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав журналістам.

Коментуючи підсумки зустрічі з делегацією на чолі з першим заступником голови Держдуми Федеральних Зборів РФ Олегом МОРОЗОВИМ, В.ЛИТВИН сказав: «Нам потрібно не клястися у вічній дружбі, не згадувати про історичні корені і цим обмежувати співпрацю, а говорити про серйозні речі, про прагматичний підхід, особливо за нинішніх світових реалій, щоб мати можливість насамперед поглибити економічну співпрацю».

На переконання Голови ВР, Україна і Росія мають «там, де необхідно, поєднати зусилля і отримати те, що можна охарактеризувати як кумулятивний результат, який би співпадав з інтересами як України, так і Росії».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив на необхідності переведення двосторонньої співпраці «більшою мірою на рівень народної дипломатії, і, у тому числі, на рівень парламентів», аби мати можливість «без будь-яких політичних умовностей говорити про те, чим живуть, переймаються громадяни наших країн».

«Сподіваюсь, що діалоги на всіх рівнях потрібно підтримувати, а головне – щоб ми мали можливість говорити, що на виході отримуємо практичні результати», - зазначив голова парламенту.