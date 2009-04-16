Томенко вказав на пікантні деталі реклами від Ющенка і Черновецького

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що якісній соціальній рекламі серйозно заважає відсутність високого рівня політичної культури та етики чиновників, що зловживають такою рекламою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що ще у період президентства Леоніда КУЧМИ стало модним під виглядом соціальної реклами розміщувати поздоровлення зі святами посадових осіб усіх рівнів: від Президента до голів райдержадміністрацій. Він наголосив, що «така реклама більше відповідає характеру політичної реклами, натомість, цілком зрозуміло, що вона не оплачується замовниками реклами».

М.ТОМЕНКО нагадав, що згідно із Законом України «Про рекламу», соціальною рекламою є інформація, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на об`єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

«Натомість, чиновники, які зловживають ідеєю соціальної реклами, намагаються зробити подарунок своєму начальнику, а не українському суспільству. Оскільки недоречне використання прізвищ та посад осіб, повністю нівелює популяризацію просування загальнолюдських цінностей», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Так, Секретаріат Президента хотів зробити подарунок Віктору ЮЩЕНКУ, розмістивши до 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка по всій країні бігборди з цитатою: «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Ідея чиновників, мабуть, полягала в тому, щоб скористатися цитатою Шевченка і сказати, що вони з Президентом роблять добрі справи, а їхні опоненти – злі», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також зазначив, що і нині, напередодні свята Великодня, у Києві масово розміщені традиційні поздоровлення політиків різного рівня, а “запопадливість чиновників знову зіграла злий жарт з такою рекламою. Так, на сіті-лайтах по усьому місту розміщено привітання «Христос воскрес! Воістину воскрес», під яким міститься підпис «Президент України Віктор Ющенко». По формі розміщення цієї реклами, виглядає, що Президент ніби є автором цього висловлювання”.

«Ще пікантніше виглядає поздоровлення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з його власним підписом. Оскільки загальновідомо, що Київський міський голова серйозно хворіє і знаходиться за кордоном вже довгий час, то, можливо, це така ідея чиновників КМДА, що з великим релігійним християнським святом мер вітає киян прямо з Ізраїлю», - сказав М.ТОМЕНКО.

На його переконання, розвиток соціальної реклами корисний і необхідний, але «доки чиновники намагатимуться «використовувати» соціальну рекламу, вона не буде відігравати ту роль, яка їй призначена і яку вона відіграє в інших країнах світу».