ГПУ лякає відповідальністю за некоректні заяви щодо отруєння Ющенка

Генеральна прокуратура України застерігає політиків та журналістів від втручання у діяльність цього правоохоронного відомства щодо ходу розслідування кримінальної справи про замах на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА.

Відповідну заяву сьогодні поширила прес-служба Генеральної прокуратури України.

“У засобах масової інформації з’являються коментарі й довільні міркування журналістів, оглядачів та окремих політиків щодо ходу розслідування у кримінальній справі про замах на життя державного діяча В.ЮЩЕНКА, у яких висловлюється сумнів щодо самого факту його отруєння, робляться спроби проведення паралельного розслідування у вказаній кримінальній справі. Прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена у черговий раз заявити, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА доведений слідчим шляхом, висновками експертиз із залученням міжнародних спеціалістів і вважається доконаним фактом, який сумніву не підлягає”, - йдеться у заяві.

Прес-служба Генпрокуратури також звертає увагу, що у відповідних рішеннях Конституційного Суду України вказано на неправомірність будь-яких пропозицій, вказівок і вимог до прокурорів з питань, що становлять їх компетенцію, передбачену Конституцією України, та наголошено, що ніхто, в тому числі і народні депутати, не мають права звертатися до органів прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками з питань досудового слідства у конкретних кримінальних справах.

Крім того, положення статті 37 Закону України “Про інформацію” зазначають, що не підлягають наданню для ознайомлення офіційні документи, які містять у собі інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об`єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров`ю будь-якої особи тощо.

Прес-служба Генпрокуратури також нагадує, що відповідно до статті 121 Кримінально-процесуального кодексу України дані досудового слідства можна оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, у якому вони визнають можливим.

У заяві також наголошується, що частиною 2 статті 387 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи брала ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві або дізнанні.

“З огляду на це, ми переконливо рекомендуємо журналістам, політикам та особам, які займають особливо відповідальне посадове становище в державі, утримуватися від подібних коментарів, заяв та дій. Застерігаємо усіх від втручання у діяльність правоохоронного органу з метою прийняття незаконних рішень, що переслідується законом”, - йдеться у заяві прес-служби Генеральної прокуратури України.