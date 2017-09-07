Українських консулів у РФ минулого тижня двічі не пустили до викраденого 19-річного українця

Українські консули минулого тижня намагалися потрапити до місця утримання 19-річного громадянина України Павла Гриба у Краснодарі до офіційного підтвердження ФСБ РФ, але їх не пустили.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Дипломат сказав, що консули, які з самого початку займалися пошуком і встановленням місцезнаходження зниклого українця, намагалися потрапити до нього в Управління ФСБ Росії до того, як це російське відомство повідомило українську сторону про утримання українця.

Зокрема, за його словами, українські консули намагалися це зробити 31 серпня і 1 вересня, але "їх не допустили".

"Офіційне підтвердження ми одержали сьогодні, але це не означає, що ми чекали, коли ми одержимо офіційне підтвердження. Консули працювали в Росії і Білорусі над питанням встановлення місцезнаходження зниклого громадянина України", - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

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Гриб повідомив, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла Гриба під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

Сьогодні, 7 вересня, Ігор Гриб повідомив УНІАН, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Кирилич повідомив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у слідчий ізолятор у Краснодарі до Павла Гриба.