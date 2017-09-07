ФСБ Росії офіційно визнала викрадення 19-річного українця у Білорусі – МЗС

Українським дипломатам доручено отримати доступ у слідчий ізолятор у Краснодарі до 19-річного громадянина Павла Гриба, який зник після поїздки до Білорусі і якого Федеральна служба безпеки Російської Федерації звинувачує в тероризмі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Сьогодні Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону одержало повідомлення Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю про тримання Павла Гриба у Краснодарі", - сказав Кирилич.

"У повідомленні йдеться також про те, що Павла Гриба було затримано за звинуваченням у вчиненні злочину, відповідно до статті 205 Кримінального кодексу Російської Федерації (терористичний акт - УНІАН)", - заявив дипломат.

Таким чином, російська ФСБ офіційно підтвердила, що звинувачує 19-річного українця у тероризмі.

"Посольству України в Російській Федерації та Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону дано доручення оперативно звернутися нотою до МЗС РФ і представництва МЗС РФ у Краснодарському краї з вимогою невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, умови тримання, забезпечення його права на адвокатський захист, а також необхідними ліками, які він за приписом лікаря щоденно вживає", - наголосив Кирилич.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла Гриба під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

Сьогодні, 7 вересня, Ігор Гриб повідомив УНІАН, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.