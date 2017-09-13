Прокуратура відкрила справу за фактом псевдовиборів "губернатора" Севастополя

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом проведення так званих виборів «губернатора» Севастополя.

Як повідомляє прес-служба відомства, за результатами розгляду звернення народного депутата України Дмитра Білоцерківця внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом проведення окупаційною владою Криму 10 вересня 2017 року виборів так званого «губернатора» міста Севастополя.

Читайте такожПрокуратура Криму оголосила підозру справжньому винуватцю у злочині, який "повісили" на Чийгоза

Вказане кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 332–1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) КК України. В його межах слідство має встановити усі обставини події та причетних до цього осіб.