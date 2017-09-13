Німеччина засудила незаконний вирок Чийгозу
Федеральний уряд Німеччини різко засудив незаконний вирок Ахтему Чийгозу.
Федеративна республіка Німеччина засудила незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у мікроблозі Twitter.
"Федеральний уряд Німеччини різко засудив незаконний вирок Ахтему Чийгозу т.зв. "судом" російських окупантів у Криму", - заявив Мельник.
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"Уряд ФРН закликав Росію негайно у повному обсязі відновити захист прав кримських татар, це вимога Міжнародного суду ООН", - додав посол.
Як повідомляв УНІАН, Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.
Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.
11 вересня 2017 року так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.
12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.