Німеччина засудила незаконний вирок Чийгозу

Федеративна республіка Німеччина засудила незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у мікроблозі Twitter.

"Федеральний уряд Німеччини різко засудив незаконний вирок Ахтему Чийгозу т.зв. "судом" російських окупантів у Криму", - заявив Мельник.

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"Уряд ФРН закликав Росію негайно у повному обсязі відновити захист прав кримських татар, це вимога Міжнародного суду ООН", - додав посол.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

11 вересня 2017 року так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.