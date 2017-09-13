"Кремлівське кривосуддя": російські слідчі "знайшли" Яценюка і на війні в Придністров'ї

ВУ Росії заявили, що екс-прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк брав участь у бойових діях в Придністров’ї. Про це своїй сторінці у соцмережі Facebook написала прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

"Тепер кремлівське кривосуддя закидає Арсенію Яценюку ще й участь у бойових діях в Придністров’ї. З метою "всебічного та об’єктивного розслідування" "чеченської справи Яценюка" російські "слідчі" знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній "росексперти" "змогли" ідентифікувати Арсенія Яценюка", - написала Лаппо.

Вона також опублікувала фото з матеріалів розслідування, на підставі якого було винесено рішення Ессентукського суду про заочний арешт Яценюка.

Нагадаємо, у вересні 2015 року глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що слідство має інформацію про нібито особисту участь Яценюка у бойових діях у Чечні.