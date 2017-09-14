Британський депутат у Брюсселі: Не думаю, що Саакашвілі становить загрозу Порошенку

У четвер, 14 вересня, у Брюсселі відбулося засідання Комітету Європарламенту з питань закордонних справ. Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час засідання депутат Чарль Теннок (Великобританія, консерватори) підняв питання щодо ситуації, яка склалася навколо колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

«З моєї точки зору, президент Порошенко несправедливо зняв з нього українське громадянство, і я не бачу, яке відношення до української держави мають звинувачення у анти-державній діяльності, які базуються на грузинських доказах. Я не думаю, що він становить будь-яку політичну загрозу Порошенку, його партія набирає один чи два відсотки, але я думаю, що якщо ми розділяємо спільні цінності з такою країною, як Україна, ми всі повинні засудити (факт) позбавлення громадянства.. без дуже доброї причини і прозорості», - вважає політик.

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Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі 10 вересня вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків.

Внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції. Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.